Pas de vélo cul nu à Lyon : le parcours a changé et ne concernera que Villeurbanne et Miribel-Jonage

Cet évènement doit sensibiliser à l’urgence climatique.

Sauf que la perspective d’un groupe de personnes nues se donnant rendez-vous au vélodrome du parc lyonnais, une après-midi d’été, au milieu des familles qui se promènent, a fait polémique. Le patron de la droite lyonnaise Pierre Oliver avait même alerté le maire de Lyon sur cet évènement.

Pas de panique toutefois, le parcours a changé ce vendredi. Dans deux jours, les cyclistes naturistes partiront finalement de l’INSA à la Doua de Villeurbanne. Ils pédaleront ensuite jusqu’à l’Espace naturiste de la Mama dans l’Ain, au parc de Miribel-Jonage. Puis ils reviendront à la Doua, soit une vingtaine de kilomètres au total.

"Venez rouler pour le climat, la biodiversité, la liberté et la paix", clame le mouvement sur son compte Facebook. La nudité "symbolise la fragilité du corps humain dans le trafic routier, celle de l’humanité face aux enjeux climatiques et d’extinction de masse de la biodiversité, la liberté et le pacifisme", poursuit-il.

Le World Naked Bike Ride est avant tout un rassemblement mondial à travers plus de 30 pays et 300 villes. L’évènement en 15 étapes a commencé jeudi dernier à Rennes et se terminera à Paris le 4 août prochain. En ce dernier jour d’étape, une demande d’audience nue sera sollicitée auprès d’Emmanuel Macron à l'Elysée.