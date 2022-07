Antennes 5G à Lyon : où sont-elles localisées pour bien capter ce réseau ?

On retrouve SFR et Bouygues Telecom. En tête des opérateurs possédant le plus d’antennes 5G à Lyon, tandis qu’Orange traîne à l’arrière du classement.

Plus d’un an et demi après l’activation de la 5G en France, le déploiement du réseau 5G se poursuit dans la métropole de Lyon et les villes alentour. À l’échelle nationale, ce réseau s’est rapidement développé. Au grand dam des opposants à la 5G, toutes les grandes métropoles françaises possèdent aujourd’hui un accès au réseau mobile de nouvelle génération, offrant des vitesses de débit internet mobile impressionnantes. À l’inverse, les zones rurales et les villes moins peuplées sont, pour le moment, délaissées par le plan de déploiement de la 5G. Il est donc important de localiser les antennes 5G avant d’investir dans un forfait proposant ce réseau.

La veille de l’ouverture commerciale des réseaux 5G sur le territoire Français, c’est Lyon qui avait fait office de ville test pour cette technologie novatrice. Ce sont alors les opérateurs Bouygues Telecom et SFR qui étaient arrivés les premiers sur place, avant d’être rejoints par Free en fin d’année 2020 puis, finalement, Orange. Aujourd’hui, l’avance de Bouygues et de SFR se ressent encore sur le déploiement de l’internet mobile en très haut débit à Lyon. Au dernier recensement de l’ANFR, plus de 465 antennes relais 5G quadrillent la métropole rhodanienne : or, SFR en possède plus de 191, suivi de près par Bouygues Telecom et Free avec respectivement 132 et 128 antennes relais. Si Free a su rapidement rattraper son retard face à la concurrence, Orange peine à rejoindre le peloton de tête : arrivé sur le marché en 2021, l’opérateur ne possède aujourd’hui que 14 antennes relais 5G implantées à Lyon.

Au sein de la préfecture du Rhône, ce sont les habitants du 3e arrondissement qui profitent de la meilleure couverture 5G. Dans ce secteur, les Lyonnais sont en effet entourés d’un total de 110 antennes 5G. Ici également, SFR impose son réseau 5G en possédant plus de 42 antennes relais. C’est ensuite le 7e arrondissement qui se hisse à la seconde position avec un chiffre impressionnant de 82 antennes 5G déployées sur son territoire. Suivent les 8e et 5e arrondissements avec respectivement 67 et 44 antennes 5G. Enfin, ironiquement, c’est le 1er arrondissement qui squatte la toute dernière place de ce classement. Près de l’Hôtel de Ville de Lyon et au cœur des célèbres pentes de Croix-Rousse, seulement 17 antennes relais 5G ont été déployées jusqu’à maintenant.

Pour suivre ce déploiement rapide de la 5ème génération d’internet sur mobile, les Lyonnais se tournent donc de plus en plus vers des forfaits mobiles 5G. Si les opérateurs multiplient les offres mobiles, elles ne sont néanmoins pas toutes bonnes à prendre. Avant de se ruer sur un forfait pour profiter de la 5G dans la capitale des Gaules, il faudra donc s’armer de patience et prendre le temps de peser le pour et le contre en ce qui concerne les offres. Or, de plus en plus de sites internet proposent un regard critique sur l’actualité des télécoms, à l’instar de ce comparateur de forfait mobile qui offre de nombreuses options de comparaison afin de proposer la meilleure offre mobile aux clients.