ASVEL : Joffrey Lauvergne boucle le mercato de la saison 2022-2023

L’effectif est au complet, Joffrey Lauvergne a signé pour trois saisons dans le club de Tony Parker. Passé par le Centre Fédéral, l’intérieur est fort de 85 sélections en Equipe de France et a démarré sa carrière chez les professionnels à Chalon-sur-Saône en 2009. Après avoir connu de prestigieux clubs européens tels que Valence, Partizan Belgrade, Khimki Moscou, Fenerbahce et Zalgiris Kaunas, l’armoire à trophées du joueur est bien fournie.

Joffrey Lauvergne a également évolué en NBA entre 2015 et 2018. Une expérience qui lui permet aujourd’hui de se classer parmi les plus grands avec notamment 117 matchs d’EuroLeague au compteur.

"C’est un plaisir de faire revenir un autre International français au club. Joffrey est doté d’une expérience et d’un QI basket qui nous seront très utiles tout au long de cette saison en Euroleague mais aussi dans le championnat de France, dans lequel il a déjà exercé. Il très mobile, amène une énergie incroyable à chaque fois qu’il met le pied sur le terrain. C’est aussi quelqu’un à qui l’on peut donner la balle au poste bas, pour marquer mais aussi pour passer", a souligné TJ Parker, le coach de l’ASVEL.

Comme Nando De Colo, autre recrue star de l’été, Joffrey Lauvergne devient Ambassadeur de Smart Good Things, nouveau partenaire majeur de l’ASVEL, afin de promouvoir la Smart Good Alliance.

"Les arrivées de Nando et Joffrey représentent beaucoup ! C’est dans la continuité de notre projet, amener l’ASVEL le plus haut possible en Europe en mettant le basket français en avant. Leurs expériences vont être extrêmement précieuses pour encadrer ce groupe très ambitieux", a déclaré Tony Parker, le président de l’ASVEL.