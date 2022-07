Egalité économique femmes-hommes : deux associations de la région lauréates de l’appel à projets du gouvernement

A la clé, une enveloppe d’un million d’euros à se partager pour "valoriser des actions innovantes en matière d’autonomie et d’insertion économiques des femmes".

Le gouvernement a annoncé la fin de la procédure en dévoilant le nom des 28 associations lauréates de l’appel à projets.

Parmi elles, deux associations de la région. INITIATIVE Auvergne-Rhône-Alpes entend faire la "promotion d’actions en faveur de l’égalité économique entre les femmes et les hommes" tandis que l’association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural en Auvergne-Rhône-Alpes (ARDEAR) souhaite faire des femmes agricultrices un "levier pour la transition agroécologique et sociale".

"Favoriser l’entrepreneuriat féminin, la mixité des filières professionnelles et l’insertion des femmes sur le marché du travail est donc au cœur de mes préoccupations. Les employeurs ont pris conscience qu’agir en faveur de la diversité et de l’égalité professionnelle était source de richesse et de performance pour leur entreprise, mais aussi un levier d’attractivité", a réagi le ministre du Travail Olivier Dussopt.