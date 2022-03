Michèle Picard : "Créer des générations qui auront l'égalité ancrée en elles dans la Métropole de Lyon"

Vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée de l'Egalité femmes-hommes, Michèle Picard porte un plan de 84 mesures. Toutefois, on ne peut guère affirmer que la situation dans l'agglomération a vraiment évolué. L'élue PCF reconnaît être encore dans une "phase d'expérimentation, nous consultons des femmes, usagères de l'espace public à Villeurbanne et Vénissieux dans le cadre de réaménagements. Pour voir ce qu'elles aimeraient afin qu'elles vivent mieux l'espace public". Et ainsi agir sur les futurs aménagements, l'esthétisme, les formes.

"Quand on fait de l'éducation ou de la prévention, la vie des habitants ne change pas tout de suite. Mais si vous changez leur regard, si vous créez une culture commune, on crée des générations qui auront l'égalité ancrée en elles. Dans le domaine de la santé, est-ce que l'endométriose aurait autant de retard dans les traitements et l'attention des médecins si elle concernait les hommes ?", poursuit Michèle Picard.

Des mesures plus concrètes sont évidemment appliquées par la collectivité comme la mise à l'abri des femmes victimes de violence, l'accompagnement de femmes à la rue et de l'hébergement spécifique, notamment pour les mères.

"Il faut avancer sur les deux pieds : les avancées concrètes mais aussi la culture commune pour changer le regard sur du long terme", martèle-t-elle. "La communication amène l'interrogation qui amène à un changement de mentalité".

Il y a quelques mois, Michèle Picard avait été épinglée, au même titre que Laurent Wauquiez et la Région, pour non-respect de la parité dans le renouvellement de la direction générale de la mairie de Vénissieux. Cette dernière avait écopé d'une amende de 90 000 euros. "Quand vous avez systématiquement des hommes qui partent sur des métiers genrés comme les délégations sécurité ou patrimoine, vous n'avez effectivement que des hommes qui postulent. Sur la sécurité, j'ai recruté une femme qui n'est pas venue. J'ai laissé ce poste essentiel pour Vénissieux vacant durant 6 mois, donc j'ai pris un homme", reconnaît la maire communiste, qui se vante d'une "parité sur toutes les autres directions et sur les cadres de la Ville".

Engagée derrière Fabien Roussel pour la présidentielle, Michèle Picard ne considère pas que la dispersion de la gauche au premier tour est un souci : "Ce n'est pas en réduisant le nombre de candidats que vous allez résoudre les problèmes des Français. On a le choix. Faire croire que toute la gauche a le même programme, ce n'est pas vrai".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.



00:00 Partage de l'espace public pour les femmes

01:44 Avancées pour l'égalité femmes-hommes ?

03:10 Mesures concrètes de la Métropole

04:40 Faible budget pour la délégation

05:30 Vénissieux épinglée sur la parité

08:54 Discriminations

11:19 Testing dans les entreprises

12:52 Gauche dispersée pour 2022

14:26 Législatives