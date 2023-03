Egalité femmes-hommes : Grégory Doucet, Bruno Bernard et Cédric Van Styvendael réclament un "plan d'urgence" pour les territoires

Outre leur entretien hebdomadaire, ils adorent co-signer des tribunes chaque semaine ou presque. Le week-end dernier, c’était dans Le Monde pour prôner le droit de proposer une alternative végétarienne aux enfants dans les cantines scolaires.

Cette fois, dans le Journal du Dimanche, le président de la Métropole et le maire de Lyon s’attaquent à l’égalité femmes-hommes dans les territoires.

Avec 46 élus, dont le maire PS de Villeurbanne Cédric Van Styvendael ou celui de Grenoble Eric Piolle, ils répondent à l’appel de l’ONG Oxfam France qui réclame un plan d’urgence sur la question.

"Dans de nombreux domaines, beaucoup reste à faire pour faire avancer les droits des femmes sur les territoires : augmenter les places d’hébergement et améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences, créer un véritable service public de la petite enfance pour que la maternité ne soit plus source d’inégalités professionnelles, investir dans la sensibilisation dès le plus jeune âge à une culture de l’égalité, promouvoir la participation des femmes à la vie publique, garantir à toutes les femmes l’accès à la santé sexuelle et reproductive, notamment l’interruption volontaire de grossesse", écrivent les élus de gauche.

En amont du 8 mars, nous sommes 48 élus à signer une tribune dans le @leJDD pour l’égalité femmes-hommes. La grande cause du quinquennat peut devenir une réalité si les collectivités et l'État travaillent plus fortement ensemble pour les droits des femmes. 👇 pic.twitter.com/PtLZAdEoKO — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) March 5, 2023

Les écologistes lyonnais disent avoir besoin qu’on leur donne "les moyens d’agir". "L’égalité femmes-hommes 'grande cause du quinquennat' ne sera jamais une réalité si les collectivités n’ont pas les moyens de mettre en œuvre des politiques clés pour les droits des femmes. C’est pourquoi nous demandons un plan d’urgence de financements dédié à l’égalité femmes-hommes sur les territoires. Aujourd’hui, nous réaffirmons notre volonté de faire de l’égalité femmes-hommes une priorité de notre action. Nos territoires sont et resteront des territoires féministes !", concluent-ils, à deux jours du 8 mars, journée internationale des droits des femmes.