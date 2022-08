Après des incidents, SOS Médecins Lyon ne passe plus dans certains quartiers de l’agglomération

Photo d'illustration - DR

On connaissait les agressions et caillassages des policiers et pompiers dans certains quartiers sensibles de la Métropole de Lyon.













Il semblerait que les médecins en intervention soient aussi des cibles pour certains individus en mal d’occupations. C’est ainsi que SOS Médecins Lyon a décidé d’exercer son droit de retrait sur de nombreuses zones de l’agglomération cet été, évoquant de "nombreux incidents envers les médecins de SOS Médecins ou leurs véhicules". La décision a été communiquée au Conseil de l’Ordre des médecins ainsi qu’aux autorités de tutelle. Et la liste des quartiers ou rues dans lesquels SOS Médecins Lyon ne se déplace plus a été mise en ligne sur son site internet. Lyon est concernée, avec la rue Challemel Lacour dans le 8e arrondissement. Du numéro 130 au 161, haut lieu du deal, aucune visite de SOS Médecins ne s’y déroule entre 20h et 8h du matin. La prise d’appels s’arrête à 12h. A Corbas, c’est le campement de gens du voyage rue Louis-Pradel qui n’est plus du tout visité. A Villeurbanne, SOS Médecins boycotte désormais le 36-38 rue Jean-Jaurès, au coeur du quartier Ferrandière-Maisons Neuves. A Vénissieux, les habitants de l’intégralité du boulevard Lénine et la rue Gaston Monmousseau ne peuvent plus faire appel à SOS Médecins suite à des incidents. Bron n’est pas en reste avec plusieurs axes où ne se rendent plus les médecins en intervention : avenue Edouard Herriot, rue Claude Delaigue, rue Paul Bellemain, rue Paul Pic, Square Laurent Bonnevay, avenue Saint Exupery (pas de visite de 20h à 7h). Enfin, la palme revient à Vaulx-en-Velin, avec pas moins de 23 rues concernées : (pas de visite de 20h à 8h, arrêt de la prise des appels à 12h) avenue d’Orcha, avenue du 8 Mai 1945, avenue Henri Barbusse, chemin de la Ferme, chemin de la Grange, chemin des Barques, chemin des Echarmeaux, chemin du Bac, chemin du Grand Bois, chemin du Mont Cindre, chemin du Mont Gerbier, chemin du Mont Pilat, chemin du Puit, chemin Marcel Michaud, chemin Maurice Ferreol, chemin Pierre Dupont, place François Mauriac, place Guy Moquet, rue des Frères Bertrand, rue des Grolières, rue Ernest Renan, rue Jean Perret, rue Louis Michoy. X

Tags : sos médecins

Sur le même sujet 13/05/2010 à 09:01 - SOS Médecins traitera les cas d’ivresse cet été à Lyon