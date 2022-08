Près de Lyon : Tassin la Demi-Lune aider les jeunes à obtenir le brevet de secours aquatique

Dans le cadre de sa politique en direction de la jeunesse, la municipalité propose aux jeunes tassilunois une participation de 200 euros pour les laisser à financer leur Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA). De plus, la commune participe déjà pour le BAFA.

Afin de bénéficier de ce financement, il faut être âgé de 17 à 25 ans et résider sur la commune de Tassin La Demi-Lune. Ensuite, il faut effectuer son stage dans un organisme de formation agréé par le Ministère Jeunesse et Sports et ne pas bénéficier d’une prise en charge de cette formation par un employeur. Ainsi, le cumul des aides publiques ne soit pas supérieur au coût de la formation.

Les intéressés pourront retirer le formulaire de demande d’aide directement auprès du service dédié au 04.72.59.19.59 ou à animation@villetassinlademilune.fr.

Ils devront compléter leur dossier avec : une lettre de demande d’aide signée par le responsable légal ou le bénéficiaire adulte, une lettre de motivation, une photocopie de la carte d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois, une attestation sur l’honneur déclarant toutes les aides sollicitées et/ou perçues au titre de cette formation (aides publiques, prise en charge employeur…) et pour finir le devis de l’organisme de formation agréée.