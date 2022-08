Auvergne-Rhône-Alpes : les 90km/h font leur retour dans le Puy-de-Dôme

Les routes départementales sont de nouveau limitées à 90km/h contre 80km/h pendant quatre ans dans le Puy-de-Dôme. La décision a été prise après une étude d'accidentalité.

Lionel Chauvin, le président LR du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, l'a annoncé sur ses réseaux sociaux : "Engagement tenu. À partir d’aujourd’hui, il est désormais possible de rouler à 90km/h sur les routes départementales à l’exception de 330 tronçons désormais à 70km/h afin de sécuriser des lieux de vie.Faciliter et sécuriser : un équilibre"

Ce sont donc des nouveaux panneaux ou signalétiques qui verront le jour et forceront les automobilistes à lever le pied. Les panneaux 80km/h ont été remisés dans les centres. Une quinzaine de panneaux ont été posés et l'opération a coûté entre 50 000 et 60 000 euros.

A noter que le budget consacré aux routes départementales a été augmenté de 15% cette année et a atteint les 25 millions d'euros.