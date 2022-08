Incendies dans l’Hérault : un Villeurbannais soupçonné d’être le pyromane

L’homme soupçonné d’être l’auteur de deux incendies qui s’étaient déclarés début août dans l’Hérault sera jugé le 28 septembre prochain à Béziers. Jusqu’à cette date, le trentenaire restera incarcéré.

Le procureur de la République a donné davantage de détails concernant ce pyromane présumé. On apprend ainsi qu’il s’agit d’un habitant de Villeurbanne, qui se trouvait dans l’Hérault en vacances avec sa compagne. L’individu connaît bien le feu et ses conséquences puisqu’il fut pompier volontaire entre 2008 et 2011, il était alors basé en Ardèche.

Il avait été interpellé mardi soir alors que sa présence avait été signalé à proximité d’incendies rapidement éteints avant de pouvoir se propager et ravager plusieurs hectares de végétation à Pezenas.

Ivre, le Villeurbannais avait reconnu partiellement les faits, expliquant être à l’origine d’un sinistre, mais pas du deuxième. Son geste n’aurait été motivé que par sa forte alcoolisation.