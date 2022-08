Dans la région : un terrible incendie en Isère, des Canadair déployés

Un grand incendie s’est déclaré vendredi à Voreppe au nord de Grenoble et a déjà détruit près de 100 hectares de végétation.

Malgré le déploiement de plus d’une centaine de pompiers, le sinistre a progressé et menace de prendre de l’ampleur.

Pour empêcher la situation de devenir incontrôlable, quatre Canadair ont pris la direction du feu. Ils se ravitaillent dans le lac de Paladru, ce dernier a d’ailleurs été évacué, tout comme une partie de Voreppe.

Les pompiers isérois demandent aux habitants de ne plus les appeler pour leur signaler l’incendie.