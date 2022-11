Lyon-Dubaï City : un mirage nommé désir

C’est le 27 mars 2008, à Lyon, que ce projet immobilier sans précédent commença. Le richissime entrepreneur des Emirats-Arabes-Unis, Buti Saeed Al Ghandi, contemplait alors Lyon du haut de la grande roue, installée sur la place Bellecour, dans le

2e arrondissement. C’est là qu’il tomba sous le charme de la capitale des Gaules.

Mais, au lieu d’emporter une photo souvenir chez lui, le membre de la famille régnante dubaïote décida d’exporter la ville avec lui, chez lui, à Dubaï. Un nouvel épisode de la folie des grandeurs des EAU débuta alors : celui de Lyon-Dubaï City.

L’entrepreneur avait pour objectif de créer un quartier lyonnais, une ville à l’européenne dans Dubaï. L’avis de Lyon sur ce projet pharaonique ? Pour Gérard Collomb, le maire de Lyon de l’époque, c’était un grand oui. Attaché à accroître le rayonnement international de sa ville, il signa ce contrat un mois plus tard.

Pour Jean-Michel Daclin, alors adjoint au maire et vice-président de la Métropole de Lyon délégué aux Relations internationales et à l’Attractivité du territoire, l’objectif était clair : "Permettre aux chefs d’entreprise lyonnais de faire du

business dans cette partie du monde (tout en attirant) des investisseurs dubaïotes à Lyon", nous confie-t-il. Dans une "logique de politique de séduction", la Ville souhaitait "débourser le moins d’argent possible en ayant le maximum de retours possible", poursuit Jean-Michel Daclin.

Autrement dit, d’après lui, "ce n’était pas à la municipalité de mettre les sous du contribuable (dans ce projet), mais aux autres acteurs du projet d’investir". C’est pourquoi Lyon, en tant que collectivité territoriale, ne déboursa pas un centime dans Lyon-Dubaï City. Un soulagement quand on connaît la suite du projet.

Apporter l'âme de Lyon au bling-bling de Dubaï

Attention, Buti Saeed Al Ghandi ne souhaitait pas reconstruire une partie de la ville, comme cela peut se faire à Las Vegas, mais il voulait réellement implanter l’atmosphère de Lyon à Dubaï. Il s’agissait d’apporter le charme lyonnais au tape-à-l’oeil dubaïote. Pour ce faire, l’entrepreneur décida de nouer un partenariat avec la Ville de Lyon et certains de ses acteurs culturels, éducatifs, sportifs et gastronomiques.

Dans ce projet immobilier de 400 à 600 hectares, l’homme d’affaires imaginait construire des bureaux, près de 3000 appartements, des commerces ainsi que des lignes de bus et de tramways similaires à celles de Lyon. Toutes ces constructions devaient se faire dans le style architectural lyonnais : rues étroites, immeubles bas, etc.

Le Dubaïote avait de grandes ambitions pour son projet. Au programme : une antenne du musée des Tissus avec une exposition tous les deux ans, un centre d’entraînement permanent de l’Olympique lyonnais, une école hôtelière Paul Bocuse, un autre campus de l’école de commerce emLyon avec son propre diplôme, une cinémathèque de l’institut Lumière et une seconde université Lyon II. D’autres partenariats pouvaient venir s’ajouter à cette liste par la suite.

Toujours dans la démesure, des fleuves artificiels devaient être formés afin de recréer la Presqu’île de Lyon. À long terme, une liaison aérienne entre Lyon et Dubaï allait même être mise en place.

Pour l’emplacement géographique de Lyon-Dubaï City, deux options étaient envisagées : une zone urbanisée à proximité

de la tour Burj Khalifa ou un espace désertique entre Dubaï et Abu-Dhabi.

Au total, un budget de plus d’1,8 milliard d’euros était nécessaire pour faire sortir ce projet de terre. C’est la société

dubaïote de capital investissement Emivest, dont Buti Saaed Al Ghandi est le président, qui le finança.

Un projet mis au placard

Même si les travaux devaient être plus rapides qu’en France, tout ne se passa pas comme prévu. En effet, en novembre 2009, après la crise financière des subprimes de 2008, une nouvelle crise toucha Dubaï. L’île en forme de palmier fut au bord de la faillite, avec une dette de près de 80 milliards de dollars.

Pour rappel, l’émir de Dubaï demanda un sursis pour le paiement des 59 milliards de dollars de dette de Dubaï World, un important propriétaire dubaïote de filiales immobilières. Mais, ce risque de défaut de paiement provoqua une onde de choc sur les bourses, les banques et les marchés mondiaux. Avec une fortune basée sur l’immobilier, le tourisme de luxe et la finance, ce furent les premiers secteurs dubaïotes touchés.

Par conséquent, un an après son lancement, Lyon-Dubaï City fut mis au placard par l’émir de Dubaï. Sans bâtiment, les partenariats avec les institutions lyonnaises furent, eux aussi, arrêtés. Au final, l’ambitieux projet ne dépassa pas le stade de plans.

Après cette crise, Buti Saeed Al Ghandi resta en contact avec la Ville de Lyon mais ne poursuivit pas Lyon-Dubaï City. "Il nous a dit qu’il avait d’autres projets à l’époque et qu’il ne jugeait pas opportun de relancer celui-ci", témoigne Jean-Michel Daclin.

Et du côté de Lyon, aujourd’hui ? "Compte-tenu du profil (de la nouvelle municipalité écologiste), cela m'étonnerait qu’ils aient envie de se lancer dans ce type d’opération", conclut l’ancien vice-président de la Métropole. Par ailleurs, la plupart des acteurs lyonnais, politiques, économiques ou culturels ont tous été remplacés depuis.

À l’image de son projet démesuré, Buti Saeed Al Ghandi a disparu des radars. Sa proximité avec l’émir ne l’a pas laissé sur la paille. Il cumule aujourd’hui de nombreuses fonctions dans différents conseils d’administration. Bien loin de Lyon, coup de foudre passager…

