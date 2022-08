OL féminin : un derby amical avant de s’envoler pour les Etats-Unis

Ce jeudi matin, les joueuses de Sonia Bompastor disputeront leur deuxième match amical. Jeudi dernier, avec de nombreuses absentes, elles s’inclinaient lourdement 3-0 face au Servette de Genève en Suisse. Mais là, ça devrait être une autre histoire.

Car l’adversaire du jour, Saint-Etienne, a été relégué la saison passée en deuxième division. Et surtout, parce que la coach lyonnaise a récupéré plusieurs joueuses internationales depuis la semaine dernière.

Outre Ada Hegerberg, les Françaises Wendie Renard, Selma Bacha, Melvine Malard, Delphine Cascarino et Griedge Mbock, mais aussi Christiane Endler, Janice Cayman et les néerlandaises Danielle van de Donk et Damaris Egurrola ont fait leur retour ces derniers jours. Les Bleues ne joueront toutefois pas contre Saint-Etienne.

Le coup d’envoi d’OL-ASSE sera donné à 11h sur le terrain d’honneur Gérard Houllier du Groupama OL Training Center.

Dans la foulée, le groupe s’envolera pour les Etats-Unis afin de disputer la Womens International Champions Cup et affronter Chelsea le 17 août à Portland. Le vainqueur de cette rencontre sera opposé ensuite à celui de C.F. Monterrey (Mexique) contre les Portland Thorns (USA).