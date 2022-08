Un homme poignardé dans le dos par un automobiliste

Les faits remontent au 2 mai dernier sur la commune de Bron. Un automobiliste avait donné un coup de couteau dans le dos d’un homme qui a été grièvement blessé. La victime, selon nos confrères du Progrès, avait été agressée par un automobiliste qui écoutait de la musique très forte. Il lui avait demandé de baisser le son, mais cela n’a pas plus à l’homme dans l’habitacle. C’est alors que le suspect attaque le piéton avec un couteau de cuisine.

L’agresseur avait déjà été diagnostiqué comme paranoïaque et souffrant d’un délire de la persécution. Le tribunal judiciaire avait fait appel à un expert psychiatre afin de faire un nouveau bilan

Jugé en comparution immédiate, ce mardi, le suspect a été déclaré irresponsable pénalement et a été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. En ce qui concerne la victime, sa blessure dans le dos lui a occasionné, pour l’instant, la perte de l’usage d’une de ses jambes. Il est possible que cette infirmité soit à vie. Le tribunal lui a accordé des dommages et intérêts.