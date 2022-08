Le trafic ferroviaire interrompu entre Lyon Part-Dieu et Saint-Étienne

Les trains sont en voie de disparition entre Lyon Part-Dieu et Saint-Étienne ce samedi. Après un incident sur la ligne, plus aucun train ne circule et la reprise du trafic est estimée à dimanche matin.













Les voyageurs entre Lyon et Saint-Étienne risquent de se retrouver dans une belle galère ce samedi. En effet, aucun train ne circule dans les deux sens de la circulation sur la ligne TER. Le trafic est interrompu depuis ce samedi matin et au moins jusqu'à dimanche. Les dégâts de circulation seraient dus "à la panne d'un train travaux entre Givors Canal et Chasse/Rhône" a expliqué la SNCF sur son site internet. Les opérations de dépannage sont en cours. X

