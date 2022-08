Les universités lyonnaises ne font pas partie du top 100 des meilleures établissements du monde

L’organisation Shanghai Ranking Consultancy, depuis près de 20 ans, classe les 1 000 meilleures universités du monde. Les États-Unis monopolisent le top 3 pour cette année. En ce qui concerne la France, elle connaît un déclin par rapport aux deux années précédentes.

Depuis le début de ce classement, Harvard conserve sa première place et Stanford sa seconde place. Pour ma dernière place du podium, c’est le Massachusetts Institute of Technology. Ce n’est qu’à partir de la 16e place que la France arrive dans le classement avec l’Université Paris-Saclay. Trois autres universités françaises se placent dans le Top 100, mais aucune n’est lyonnaise.

L’université Lyon 1 et l’ENS Lyon quant a elles sont juste après les 100 premières universités. Pour l’université Grenoble-Alpes, Clermont-Auvergne et Savoie Mont-Blanc, elles se maintiennent avant le 150e rang.

Shanghai Ranking Consultancy réalise ses classement grâce à six critères : le nombre de prix Nobel et de Médaille Fields parmis les anciens élèves et les enseignants, la quantité de professeur les plus cités dans leur discipline, le nombre de publications dans les revus scientifiques Nature et Science ou indexés dans le Science Citation Index-Expanded et le Social Science Citation Index, ainsi qu’une pondération par rapport à la taille de l’institution. Ce n’est pas la qualité de la pédagogie ou de l’insertion professionnelles des diplômés.