Deux écoles lyonnaises dans le top 100 des meilleurs Masters en management dans le monde

DR emLyon

Ce lundi 12 septembre, le Financial Times a révélé son classement des meilleurs masters en management. Et bonne nouvelle puisque l’emLyon intègre le top 10 à la 9e place et l’ESDES Lyon Business School est classé à la 81ème place.













Le Financial Times a réalisé ce classement en fonction de plusieurs critères dont par exemple les salaires, l'expérience de travail à l'étranger, les augmentations de salaires, le pourcentage d'étudiants étrangers dans l'école ou encore le taux d'emploi trois mois après l'obtention du diplôme…