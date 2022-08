Près de Lyon : après de nombreux débats, le piège à pigeon a été retiré

Une cage métallique avait été installée par un fauconnier, à la demande du conseil syndical d’un immeuble de Caluire-et-Cuire, afin de capturer et d’euthanasier les pigeons. Ce mardi, la municipalité avait annoncé que le piège serait retiré prochainement.

C’est à la suite de nombreux articles de presse et de reportages que les agents de l’Office français de la biodiversité ont enquêté à ce sujet. En effet, le piégeur aurait dû envoyer une déclaration à la mairie avant de poser la cage sur le toit de l’immeuble. D’après nos confrères du Progrès, la mairie aurait effectivement reçu une déclaration, mais incomplète et hors délai et ne l’aurait pas validé.

Dignité Animale avait été la première а dénoncer cette situation et а proposer une solution au syndic de copropriété, qui avait refusé que l’association récupérer les volatiles. Ce mercredi, l’Office français de la biodiversité a fait rouvrir le piège et verbalisé le fauconnier.