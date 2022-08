Une nouvelle aventure arrive pour les participants de The Voice Kids pour cette 8e saison. Parmi tous les jeunes talents, un lycée qui vient du Rhône tentera sa chance, Léandre Lacroix. Il vit à Saint-Martin-en-Haut et joue de la trompette depuis ses 7 ans et s’est mis au chant à 10 ans, selon nos confrères de Radio Scoop.

Pour voir si ce jeune homme arrive à séduire les différents coachs, rendez-vous ce samedi à 21h10 sur TF1.