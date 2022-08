Lyon : près de 400 000 visiteurs pour l'exposition Sur la piste des Sioux au musée des Confluences

Dimanche, elle fermera ses portes, après 10 mois à accueillir le public.

Les équipes du musée lyonnais font déjà le bilan, et annoncent que plus de 390 000 visiteurs sont venues la voir, soit une moyenne de 1400 visiteurs par jour. Sept visiteurs du musée sur dix sont passés par les allées de l'exposition, avec un taux de satisfaction de 90%.

L'évènement avait permis de réaliser 280 rendez-vous culturels comme des visites, conférences, projections ou encore concerts.

Sur la piste des Sioux n'était pas une exposition sur la vie des Amérindiens, mais plutôt sur la vision qu'en avait l'Europe. Pour une majorité de Français, les Sioux fument le calumet de la paix, chassent le bison, sont nomades, dansent autour du feu... Or tout cela est un cliché, inventé et perpétuié par les Wild West Show et bien sûr les westerns.

Ce ne sont donc pas des authentiques costumes de l'époque pré-colonisation qui sont exposés au musée des Confluences mais bien des parures de utilisées dans les tournées théâtrales de la fin du XIXe et début XXe siècle durant lesquelles les "peaux-rouges" et "visages pâles" s'affrontaient.