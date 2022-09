Les dessins de Céline Chaverot mettent facilement l’eau à la bouche et donnent surtout envie de se précipiter dans les pâtisseries des chefs avec qui l’illustratrice lyonnaise collabore. Son projet très gourmand intitulé L’art en douceurs va très certainement vous donner faim…

On en lécherait presque notre écran ! Et c’est certainement le plus beau compliment que vous pouvez faire à Céline Chaverot. Cette Lyonnaise de 42 ans fait... (Lire la suite sur Lyon Femmes)