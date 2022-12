Lyon : devenez conductrice de poids-lourd !

Depuis deux ans, 200 femmes ont été formées à travers la France au métier de conductrice poids-lourd et super poids-lourd, dans le cadre du programme Agir Au Féminin.

Cet automne, Volvo Trucks et RAS Intérim s'associent pour une opération de recrutement et de formation sur le Rhône, avec une première promo d'une dizaine de femmes.

Pour Amel Touag, responsable développement formation pour RAS Intérim à Lyon, le métier a nettement évolué ces dernières décénnies, il est de plus en plus accessible pour les femmes :

"Aujourd'hui la force n'est plus un critère, puisqu'elles ont entre les mains un camion qui vaut des milliers, voire des millions d'euros et qui permettent de conduire de façon très facile et accessible. C'est le sentiment de liberté, sentiment d'autonomie et de responsabilité. C'est un métier qui est compatible avec une vie de famille, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de régional, voire du purement local, donc les personnes rentrent chez elles tous les soirs".

Comment candidater ?

Pour participer, il faut avoir plus de 21 ans et être titulaire du permis B. Vous pouvez dès à présent envoyer vos informations ici.

Plusieurs rendez-vous avec les candidates auront lieu en octobre. Ensuite, la session débutera en novembre dans le Rhône, en partenariat avec l’organisme de formation ABSKILL à Vénissieux, et se déroulera jusqu'à mai.

L.D.