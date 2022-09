Dans la région : coincée dans un enclos, une soigneuse attaquée par un félin

La victime s'est retrouvée coincée dans le box d'un ocelot à la suite d'une erreur humaine, lorsqu'elle a été attaquée par l'animal. Elle a été attaquée à coups de dents et de griffes et a été blessée aux bras et aux jambes, mais son état n'inspire pas d'inquiétude.

Contacté par France 3, la direction du Domaine des Fauves, un parc animalier situé à Fitilieu, près de la Tour-du-Pin, a assuré que l'animal a eu une réaction normale et a voulu défendre son territoire. "Les fauves ne représentent aucun danger pour le public", a-t-on insisté.