Agression d'un infirmier à Lyon : le suspect déféré devant le parquet

Samedi dernier, un infirmier de 58 ans a été violemment agressé dans le 3ème arrondissement de Lyon, pour un différend portant sur une place de parking.

L'agresseur présumé, un jeune homme de 18 ans, a été interpellé dimanche et placé en garde à vue. Devant les enquêteurs, il a reconnu les faits tout en minimisant son action.

Le jeune homme a été déféré devant le parquet de Lyon ce mardi, en vue de l’ouverture d’une information judiciaire pour violences ayant entraîné une infirmité permanente. Le ministère public a demandé que l'individu soit placé en détention provisoire.

La victime toujours dans le coma

La victime, un infirmier de 58 ans, est quant à elle toujours hospitalisée, dans le coma.

Une agression condamnée par Le Conseil de l'Ordre des Infirmiers du Rhône : "Nous étudierons la possibilité de nous porter partie civile au nom de la profession. Nous apportons à notre collègue ainsi qu'à ses proches tout notre soutien et suivrons avec attention l'évolution de son état de santé qui ce soir est très inquiétant. La violence grandissante de notre société est d'autant plus insupportable quand elle s'exerce contre les membres de notre profession au cours de leur exercice et doit être sévèrement condamnée."