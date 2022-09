Lyon : ils braquent une supérette mais se font cueillir chez eux avec le butin

Plus tôt, ils avaient réalisé un vol avec violence dans une supérette de l'avenue Jean-Jaurès dans le 7e. Repartis sur un scooter et avec un butin estimé à plus de 6000 euros, ils ont été suivis à la trace par la police jusqu'à leur domicile en Presqu'île.

La planque des forces de l'ordre a été fructueuse. Même si les braqueurs ont tenté de s'enfuir à pied, ils ont été rapidement arrêtés et placés en garde à vue.