Dans la région : le maire de Grenoble Eric Piolle jugé fin septembre pour favoritisme

Eric Piolle comparaîtra devant le tribunal judiciaire de Valence les 26 et 27 septembre prochain, dans le cadre de l'affaire de la Fête des Tuiles.

L'élu écologiste aurait dû être jugé le 1er mars dernier mais le procès avait été renvoyé. Il s'agit de déterminer si une association a, ou non, été favorisée pour obtenir l'organisation de la Fête des Tuiles en 2015 et 2016 à Grenoble. Des soupçons pèsent sur une absence de mise en concurrence, qui aurait permis à l'association en question de percevoir plus de 120 000 euros de subventions pour gérer l'évènement grenoblois.

Outre Eric Piolle, trois autres personnes seront jugées à la fin du mois.