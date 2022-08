Dans la région : Eric Piolle s’oppose à l’arrosage des greens de golf durant la sécheresse

Remplir les piscines ? Non. Arroser son jardin ou les espaces verts ? Non plus. Par contre, continuer à arroser les greens des golfs ? C’est oui, pour leur permettre de rester ouvert.

Cette exception ulcère Eric Piolle qui estime qu’alors "qu'on appelle à la sobriété, les pratiques des plus riches sont protégées".

Le maire écologiste de Grenoble écrit que "de telles mesures paraissent en contradiction totale avec la nécessité de mener une politique écologiquement efficace et socialement juste. Comment demander des efforts importants à toutes et tous sur une ressource aussi précieuse que l’eau en conservant dans le même temps ce type de "privilège" pour quelques-unes ?", écrit-il dans un courrier adressé à Bérangère Couillard, secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie.

Et de dénoncer "des directives d’un autre âge venues de votre Ministère de rattachement (de la Transition écologique ndlr)".

Grenoble compte quatre golfs 18 trous dans un périmètre de 30 kilomètres autour d'elle.