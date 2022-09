Lyon : le quai Sarrail a enfin rouvert aux automobilistes et aux bus

DR

Plus d’un mois après la rupture d’une canalisation ayant entraîné d'importants dégâts sur le quai du Général Sarrail, la circulation automobile mais aussi celle des bus (notamment les lignes C3 et C13) est de nouveau possible depuis ce lundi matin.













"Les équipes d’Eau du Grand Lyon ont remplacé une quarantaine de mètres de canalisation tandis que les équipes de la voirie de la Métropole de Lyon coordonnaient le chantier de réparation des rues impactées par l’accident. Conformément aux annonces faites au début des travaux, la circulation automobile et celle des transports en commun pourra reprendre normalement à partir de ce lundi", indiquait la Métropole de Lyon il y a quelques jours. Les derniers travaux ont eu lieu ce vendredi : la couche de roulement de la voirie, le marquage au sol et la mise en service des feux tricolores étaient la dernière pierre à l'édifice. A noter que la contre-allée du quai Sarrail restera encore fermée plusieurs jours en raison de travaux sur le réseau d’eau potable et en attendant la réalisation des réfections de la tranchée et de ses abords. "Il faudra trois semaines supplémentaires de travaux pour rendre l’espace public dans son état d’origine", précise la collectivité. #InfoTravaux 🚧 Les travaux pour remettre en état le quai #Sarrail après la rupture d'une canalisation d'eau, le 14 août dernier, sont terminés. Le trafic reprendra normalement dès aujourd'hui.

👉 https://t.co/izD8qYqMEt — Métropole de Lyon (@grandlyon) September 19, 2022 X

