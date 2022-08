Travaux sur le quai Sarrail : des lignes de bus détournées à Lyon

La ligne C3 circulera en deux parties : de Vaulx-en-Velin la Grappinière à Laurent Bonnevay et de Laurent Bonnevay à Saxe Lafayette. Les arrêts Gare Saint-Paul, Terreaux La Feuillée, Hôtel de Ville Louis Pradel et Cordeliers, ne sont pas desservis. Pour poursuivre leur trajet, les voyageurs sont invités à emprunter la ligne A du métro.

La ligne C13 sera déviée dans les deux sens de circulation entre les arrêts Saxe Lafayette et Cordeliers. En direction de Montessuy Gutenberg, l'arrêt Saxe Lafayette de la ligne C13 n'est plus desservi et est reporté à l'arrêt Saxe Lafayette de la ligne C4 direction Cité Internationale.

En direction de Montessuy Gutenberg, un arrêt exceptionnel est effectué à Foch-Roosevelt Métro (à l'arrêt provisoire situé à l'angle du cours Franklin Roosevelt et de l'avenue Maréchal Foch) en connexion avec le métro A. Après cette déviation, les arrêts Cordeliers et Hôtel de Ville seront desservis.

La ligne C14 circulera uniquement de Les Sources à Hôtel de Ville Louis Pradel. L'arrêt Hôtel de Ville Louis Pradel dans les deux sens de circulation est reporté à l'arrêt de la ligne S6 situé rue de la République. Les arrêts suivants ne seront plus desservis dans les deux sens de circulation :

Cordeliers, Saxe Lafayette, Saxe Préfecture, Saxe Paul Bert, Saxe Gambetta, Thibaudière, Université Jean Jaurès et Jean Macé.

La ligne 27 sera déviée dans les deux sens de circulation entre les arrêts Duquesne Foch et Cordeliers. Les arrêts Saxe Lafayette et Edgar Quinet ne seront plus desservis dans les deux sens de circulation. Les voyageurs sont invités à se reporter aux arrêts Cordeliers ou Foch-Roosevelt Métro. L'arrêt Foch-Roosevelt Métro est reporté en direction de Villeurbanne Centre à l'arrêt de la ligne C4 direction Cité Internationale et en direction de Vieux Lyon, à l'arrêt provisoire situé à l'angle du cours Franklin Roosevelt et de l'avenue Maréchal Foch.

Enfin, le terminus de la ligne S6 sera modifié à Hôtel de Ville Louis Pradel. Il se fera à l'arrêt Hôtel de Ville Louis Pradel de la ligne C18 rue de l'Arbre Sec (dans les deux sens de circulation).