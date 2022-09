Près de Lyon : un motard se tue non loin de Villefranche-sur-Saône 

Vers 16h, un motard âgé de 26 ans a perdu la vie à Gleizé, non loin de Villefranche-sur-Saône. D’après les premiers éléments de l’enquête ouverte, la victime a perdu le contrôle de son deux-roues et fini par percuter de plein fouet un poteau électrique au bord de la route. Un choc si violent que le poteau s’est brisé, privant plus de 1000 foyers en électricité.

Les services d'Enedis étaient à pied d’œuvre dans la soirée pour faire revenir le courant dans les zones touchées par la coupure.