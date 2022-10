Fanny et Jérémy, le couple rêveur de Pékin Express, se lancent dans le reportage animalier

Le couple lyonnais, originaire de Châtillon-sur-Chalaronne, a été contacté par la plateforme Globe Dreamers, qui aide à trouver des financements pour des projets éco-responsables. "Ils nous ont proposé d'aller filmer des reportages sur des animaux en voie de disparition dans le monde. On n'allait pas refuser un projet aussi fou", nous explique Fanny, à l'enthousiasme communicatif.

Le premier épisode de cette série de reportages sera réalisé au Botswana, sans doute en novembre si le financement participatif parvient à boucler le budget nécessaire au tournage. Avec l'objectif de faire connaitre le lycaon, un chien sauvage originaire d'Afrique qui a tout de suite séduit Fanny et Jérémy : "On les a découverts un jour dans un zoo. Un soigneur est venu les nourrir et le bruit qu'ils ont fait nous a interpellés. Ca nous a poussé à nous renseigner sur eux. On les a trouvés différents des autres animaux sauvages. Chaque individu a un pelage unique et dans la meute, quand il y a un blessé ou un problème de nourriture, ils s'entraident. Ce n'est pas du chacun pour soi. Ils sont solidaires et ça nous plait beaucoup. Ca nous rappelle Pékin Express, où il faut être solidaires et soudés. Et même dans la vie en règle générale, si on ne s'entraide pas, ça ne va pas le faire", détaille Jérémy, qui ambitionne de proposer des reportages "créatifs et immersifs". Et Fanny, sa femme, de compléter : "On va aller filmer les associations sur place qui œuvrent pour l'espèce, voir ce qu'elles font pour leur venir en aide".

Après le Botswana, le couple, qui a créé l'association Lycaon Electrik, envisage de mettre le cap sur la République Dominicaine pour faire un reportage sur les coraux. Un focus sur les lémuriens est également en préparation.

C'est donc plein de confiance que les deux vidéastes lyonnais entament cette nouvelle aventure : "Grâce à la mise en lumière de Pékin Express, on nous écoute plus facilement. On est plus pris au sérieux. On nous avait décrit comme le couple rêveur, mais ce n'est pas parce qu'on est rêveur qu'on n'a pas les pieds sur terre. La preuve, on est arrivé en finale. Tout ça m'a donné beaucoup de confiance, ce n'était pas le cas avant. Je me sens beaucoup plus épanouie. Et voilà, ça nous a permis de créer une association et d'aller filmer les animaux dans le monde", se réjouit Fanny.

Cette maman de deux enfants qui entend, tout de même, couper court à toute polémique : "On va parcourir le monde pour filmer des animaux. Ce n'est pas forcément écologique, mais remettons les choses dans leur contexte. On ne part qu'à deux, sans grosse équipe de production, on voyagera sur des lignes classiques et en classe économique. Mais cela nous permettra de faire découvrir pleins d'espèces en voie de disparition au plus grand nombre".

F.L.