Pékin Express : les Lyonnais Fanny et Jérémy s’inclinent en finale

La grande finale de la saison 15 de Pékin Express était diffusée ce jeudi soir sur M6. Fanny et Jérémy, originaires de Saint-Didier-sur-Chalaronne dans l’Ain, étaient en lice pour l’emporte après 35 jours de courses et quatre pays traversés.

Au programme des épreuves de cette dernière soirée : un saut en parachute, une course de drones à piloter ou encore un puzzle géant à reconstituer.

Les frères belges, Lucas et Nicolas, ont finalement survolé cette finale et remporté le gain le plus élevé de la compétition, à savoir 100 000 euros.