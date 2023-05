Un duo emblématique de Pékin Express à Lyon dans le cadre d’un tour de France

Le comité du Rhône de la Ligue contre le cancer a accueilli Fabrice et Briac ce mardi à Villeurbanne alors qu’ils terminaient leur première étape de leur tour de France à vélo. Partis depuis le 10 avril, ils récoltent des fonds tout au long de leur parcours qui seront reversés à la Ligue. Une cagnotte en ligne est également gérée par leur unique sponsor Globe Dreamer, financeur du projet.

"L’idée nous est venue lors de l’émission sur M6, Itinéraire Bis", explique Briac. "On avait envie de remercier les gens qui nous soutiennent". À la manière de Pékin Express, les deux aventuriers sillonnent les routes et sont hébergés chez l’habitant. Leur parcours à vélo de trois mois est divisé en trois grandes étapes.

Étape 1 : Lille -> Lyon du 10 avril au 02 mai

Étape 2 : Chambéry -> Saint-Sébastien (Espagne) du 5 au 21 mai

Étape 3 : Biarritz -> Paris du 24 mai au 18 juin

Les deux hommes ont déjà parcouru 1500 km et récolté plus de 1200€. Ils sont parfois accompagnés d’autres coureurs. "Ça fait du bien de courir avec du monde de temps en temps", dit Briac. Ce mercredi, ils ont partagé leur course avec l’Association Cyclotouriste Lyon 8ᵉ.

Tous portaient des maillots floqués "Ligue contre le cancer" sur les routes de Crémieu à Villeurbanne. "Cette maladie est une cause nationale", dit Briac. "Chacun de nous a été de près ou de loin en contact avec elle. C’était pourtant la grande oubliée de la période Covid", ajoute-t-il. C’est pourquoi le binôme a choisi de réaliser leur premier tour de France engagé contre le cancer dès 2021.

Pour cette deuxième édition, les deux compères bénéficient de nombreux soutiens. Evane, l’amie de Briac, s’occupe de la partie communication. Freedom, la petite chienne de Fabrice, fait également partie de la bande en tant que mascotte. Si vous êtes dans le sud-est de la France ces prochains jours, observez bien qui circule sur les routes et peut-être, verrez-vous les quatre compères…

M.P.