"L'amour se mêle à la mort " : une émission sur des affaires criminelles lyonnaises ce lundi soir 

La chaîne diffuse une émission qui reviendra sur deux affaires criminelles qui se sont déroulées en 2018 dans Lyon et son agglomération. "Deux crimes où l'amour se mêle à la mort" d’après le synopsis de la chaîne de la TNT, à commencer par le meurtre d’Aline, danseuse de cabaret.

Le corps de la femme âgée de 35 ans avait été retrouvé calciné, le 16 juin 2018, dans une voiture à Taluyers. Mikael Corcessin-Dervin, son compagnon jugé à Lyon pour l'assassinat, avait écopé de 25 ans de prison. Il avait changé plusieurs fois de versions des faits au cours de l'enquête, mais avait fini par admettre qu'il "avait pu étrangler" sa compagne.

Le second dossier sera porté sur une "mystérieuse défenestration", datant du 11 août 2018. Ce jour-là, le corps inanimé de Jessica Astorga, 26 ans, avait été retrouvé dans la rue, au pied de son immeuble de la Croix-Rousse à Lyon. La piste du suicide est alors privilégiée, d’autant que le mari assura aux enquêteurs l’avoir vue se jeter par la fenêtre de leur appartement du 3e étage.

Jean-Marc, son compagnon s’était finalement rendu aux autorités et avait avoué être derrière la mort de la jeune Mexicaine. Au cours d’une dispute, sur fond de probable divorce à venir, il l’avait étranglé. Puis, paniqué, avait décidé de maquiller son geste en se débarrassant du corps, et ainsi faire croire à un suicide. Il sera finalement condamné à 17 ans de prison, cinq ans d’inéligibilité et à une interdiction de porter une arme durant 15 ans.

L’émission "Crimes" débutera à 21h10 sur NRJ12.