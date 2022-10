Bien-être animal : la Fête des Animaux ce samedi à Lyon

La Fête des Animaux se tiendra ce samedi sur la place Ambroise Courtois de 15h à 19h.

Des conférences et des ateliers gratuits seront animés par des éducateurs canins tout comme des stands associatifs.

Les conférences débuteront à partir de 15 heures avec notamment l’accueil du maire Grégory Doucet et le lancement de la journée par Caroline Roose, eurodéputée et marraine de l’évènement. Trois conférences se suivront sur les animaux d’élevages, domestiques et sauvages. Les ateliers d’agility sont en entrée libre de 15h30 à 18h30 avec la possibilité de venir avec son chien.

Les stands seront notamment tenus par plus d’une vingtaine d’associations dont la confédération nationale de défense de l’animal, L214, SoliVet ou encore Sea Sherperd.

Dans un récent classement sur les actions des villes française sur la condition animale publié par l'association L214, Lyon arrive seulement à la 7e position.