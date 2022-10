OL : le Shakhtar Donetsk s’en prend au club sur le dossier Tetê

Recruté en mars 2022, l’attaquant Tetê ne devait rester que pour la fin de saison. Mais au vu de la guerre en Ukraine, tous les joueurs prêtés ont bénéficié d’une année supplémentaire par l’UEFA. Or, Lyon s’était mis d’accord avec le club ukrainien pour le payer en fin de saison. Accord qui a été rompu avec décision de l’UEFA.

L’ancien défenseur et directeur actuel du football du club Darijo Srna, en a ainsi profité pour critiquer le comportement de l’OL. "Tetê avait un an et demi sur son contrat et à son retour, il ne lui restera plus que six mois pour être libre" a déclaré l’ancien international croate. "Tout le monde a dit qu’ils allaient nous aider mais il y a des équipes qui ont profité de notre situation" s’est plaint Srna, visant également Fulham qui a recruté Salomon en prêt, de la même manière.

Il n’a pas hésité à rappeler que la situation était compliquée et que le Shakhtar ne pouvait pas prendre l’avion depuis l’Ukraine à cause de la guerre. Les joueurs doivent donc prendre le bus pour rouler plusieurs heures. Pour autant, "aucun joueur ne s’est plaint ou n’a dit qu’il était fatigué" a conclu le directeur du football.