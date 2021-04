Pour Jean-Michel Aulas (OL), la Super League "met en avant les vertus de l'argent contre l'esprit de fair-play"

"Cette Super League n'obtient pas l'adhésion populaire, car elle met en avant les vertus de l'argent contre l'esprit de fair-play, alors que nous nous devons d'être plus solidaires", a déclaré Jean-Michel Aulas sur Twitter.

Manchester City, United, la Juventus, le Barça, le Real Madrid, l'Atlético, l'Inter, l'AC Milan, Liverpoo, Arsenal, Chelsea et Tottenham,... tous ont surpris le monde entier ce dimanche en révélant faire alliance pour promouvoir une ligue d'Europe très fermée, à seulement 20 clubs. Cette annonce a provoqué une guerre totale dans toutes les instances du football et l'affaire devrait se finir devant les tribunaux.

Pour beaucoup d'amoureux du sport, cette scission footballistique risque de planter le dernier clou dans le cercueil d'un jeu en mauvaise santé. "Quand les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ndlr) sont de plus en plus forts, où tous nos supporters sont privés de stade et de lien social, nous devons construire des ponts, pas des murs", a poursuivi le fondateur de la Cegid. Il souhaite "construire ensemble avec Nasser Al Khelaifi (président du PSG) l'avenir d'un football où la méritocratie sportive et l'émotion ne sont pas oubliées".

Tout le contraire de ce que propose cette Super League donc.