Une équipe se forme autour de Bernard Cazeneuve dans la Métropole de Lyon

L'ancien Premier ministre de François Hollande reprochait notamment au Parti socialiste d'être devenu le faire-valoir de la France insoumise. Il utilisait même le terme de "toutouiser".

Un appel qui a trouvé un certain écho dans la Métropole de Lyon, où le PS avait été largement pillé par la République en Marche sous l'impulsion de Gérard Collomb et s'était plus récemment couché devant les exigences des Verts et des Insoumis aux élections législatives.

Ce mercredi, on apprend qu'une équipe d'animation s'est formée pour regrouper les sociaux-démocrates de l'agglomération. Deux femmes pilotent cet élan : l'ancienne eurodéputée Martine Roure et l'élue villeurbannaise Katia Buisson, qui s'était présentée aux dernières législatives dans la 6e circonscription du Rhône en dissidence de la NUPES.

Elles ont été nommées référentes du Manifeste et "aspirent à mettre en oeuvre une réflexion politique très participative en conformité avec la ligne directrice posée par Bernard Cazeneuve".

Après une première réunion, le groupe métropolitain entend "viser les progrès sociaux, économiques, environnementaux et démocratiques sans jamais transiger avec les valeurs de la République, le respect de l'Etat de droit et l'ambition d'une Europe plus forte et plus solidaire".