Législatives à Villeurbanne : "Gabriel Amard n’a rien à faire là" selon Jean-Paul Bret

"Ma gauche est une gauche ancrée dans le réel", introduit la chargée de mémoire et du patrimoine de Villeurbanne. Résidente dans le quartier du Tonkin, la candidate défend un programme qu’elle définit comme "républicain, laïque, social et écologique" qui illustre "une gauche pas très sexy mais qui met les mains dans le cambouis."

Parmi toutes les problématiques à explorer, la priorité de Katia Buisson, si elle est élue députée, sera de proposer une loi qui protège les mineurs victimes de violences sexuelles. Elle souligne également que "le pouvoir d’achat ne doit pas être opposé aux enjeux environnementaux et que la sécurité est un axe primordial."

Et même si la conférence de presse visait initialement à présenter la candidature de Katia Buisson, à ses côtés, Jean-Paul Bret n’a pas pesé ses mots concernant la NUPES. Après lui avoir affirmé son soutien, l’ancien maire PS de Villeurbanne a vidé son sac et les tacles ont fusé sur Gabriel Amard.

"Cet homme n’a pas grand-chose à faire à Villeurbanne. C’est un sacré parachutage. Candidat dans l’Essonne, dans le Grand-Est, dans le Nord, et en Isère. C’est uniquement quelqu’un que le beau père a promené. Honnêtement, sa qualité de gendre de Jean-Luc Mélenchon y est pour l’essentiel", accuse Jean-Paul Bret. "Il a dû se trouver quelques ancêtres à Villeurbanne. Quand on voit qu’il y a des affiches de sa campagne dans le 3e arrondissement de Lyon, cela prouve bien que les limites du territoire ne sont pas assimilées et donc qu’il n’a rien à faire là", poursuit-il.

Sur le plan national ou territorial, le PRG ne veut pas entendre parler de la NUPES. "Se retrouver aujourd’hui en supplétif de Jean-Luc Mélenchon et Gabriel Amard ça ne passe pas. Je suis choqué par la situation, tout ça avec l’accord de la direction nationale du parti. C’est un signe d’effacement de la part de la direction", dénonce l’ancien maire de Villeurbanne avant d’ajouter : "on ne s’est pas regénéré, on s’est déconsidéré. Je pense que la NUPES n’aura pas de vie au niveau national." Il rappelle cependant que le PRG reste favorable à une alliance mais "sans faire courant autour d’un pôle de radicalité."

Autre sujet épineux, le burkini. Et lorsque l’on interroge la candidate, sa réponse est sans appel. "Quand on choisit d’être élu, on s’intéresse à tous les sujets de manière réfléchie", explique Katia Buisson en faisant référence à des propos de Jean-Luc Mélenchon sur le sujet. "C’est très simple le cas du burkini, on nous fait juste croire le contraire. La laïcité c’est la liberté des usagers et l’égalité."

Elle continue sur la lancée anti-NUPES et déclare à propos des mesures mises en avant par Gabriel Amard : "Il faut être réaliste, on n’est pas dans Alice au pays des merveilles, tout a un coût et la gratuité des cantines c’est un leurre. L’objectif c’est de repartir les coûts de manière juste, pas l’inverse."

Les Villeurbannais pourront trancher les 12 et 18 juin prochains.

A.B.