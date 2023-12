PFAS : les députés LFI du Rhône dénoncent "la comédie du gouvernement"

Et les deux députés LFI du Rhône, accompagnés dans leur communication par Anne Stambach-Terrenoir (Haute-Garonne), ont décidé de tirer à boulets rouges sur le gouvernement et leur collègue parlementaire Cyrille Isaac-Sibille.

Ce dernier, député de la circonscription la plus concernée par la pollution imputée à Arkema et Daikin à Pierre-Bénite, est chargée par Elisabeth Borne de réaliser un rapport sur le sujet.

Pour Gabriel Amard et Idir Boumertit, ce choix relève déjà de "la comédie du gouvernement" puisque Cyrille Isaac-Sibille est "responsable d'un amendement qui a reporté de deux ans l'établissement de valeurs limites de rejet des polluants éternels dans les milieux naturels". Ce qui avait valu au député MoDem d'être suspecté d'être téléguidé par des lobbies.

"Face à cette pollution généralisée qui touche tous les milieux sur tous les continents, il est urgent d'agir de manière ambitieuse. La macronie ne peut se réfugier derrière une éventuelle révision du règlement européen REACh qui n'entrera pas en vigueur avant 2027 et qui sera nécessairement insuffisante. Nous appelons le gouvernement à rejoindre l'initiative de l'Allemagne, du Danemark, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède d'interdire l'utilisation de tous les polluants éternels au niveau européen. Il est temps d'appliquer et de rendre effectif le principe de précaution et du pollueur payeur", concluent les députés LFI.