Katia Buisson (PRG) : "La gratuité des cantines scolaires, c'est une proposition complètement démagogique"

Katia Buisson fait partie des candidats PRG investis dans le Rhône pour les élections législatives face à la NUPES. Dans la 6e circonscription de Villeurbanne, elle est donc opposée à Gabriel Amard. Ce dernier avait proposé de porter à l'Assemblée nationale la gratuité des cantines scolaires. Ridicule selon elle : "La gratuité des cantines scolaires, c'est une proposition complètement démagogique. Personne ne peut être contre. Mais ce n'est pas gratuit. Que ça pèse sur les collectivités ou l'Etat, c'est financé par nos impôts".

Comme tout membre du PRG qui se respecte, Katia Buisson fait de la laïcité une priorité. Sur Eric Piolle et sa décision d'ouvrir les piscines aux personnes vêtues de burkini, elle estime que le maire de Grenoble "fait le jeu de tous ceux qui utilisent la religion pour instrumentaliser le corps des femmes. (...) Le timing n'est pas anodin. Les soutiens qu'il a non plus".

"Je suis pour la critique du symbole d'oppression. Je suis contre le burkini mais pour son autorisation", poursuit l'élue villeurbannaise.

Katia Buisson s'était donc logiquement "insurgée quand les insoumis ont voulu organiser une réunion cultuelle et politique. Un ministre des Cultes n'a pas le droit de parler de politique dans une mosquée. Donc il est incompréhensible qu'un parti politique organise lui-même un évènement, c'est virer vers du communautarisme. Ce n'est pas ma gauche".

00:00 Opposition à la NUPES

01:45 Laïcité/Burkini

05:31 Aumôniers dans les prisons

06:55 Islam de France

12:34 Gabriel Amard