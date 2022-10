DJ Snake devient actionnaire de la plateforme lyonnaise MYM

Les deux créateurs de MYM, Pierre Garonnaire et Gaspard Hafner, ont annoncé ce mardi dans un communiqué de presse l’arrivée de DJ Snake comme actionnaire et ambassadeur. Ce réseau social créé en 2019 à Lyon permettant de partager des vidéos et des photos veut ainsi amorcer le "début d’une nouvelle ère". Il propose aussi un modèle de rémunération où l’utilisateur peut directement payer le créateur.

DJ Snake se dit très heureux d’entrer au capital de MYM : "J’ai tout de suite compris le potentiel et l’impact que MYM aurait pour des artistes." Il veut ainsi "inspirer son public le plus fidèle, lui proposer des contenus qu’il sera le seul à découvrir."

De leur côté, les fondateurs de ce réseau lyonnais se réjouissent aussi de cette arrivée : "Nous allons bénéficier de sa connaissance exceptionnelle du milieu artistique et de son aura internationale." Ils cherchent ainsi à toucher un nouveau public et attirer de nouvelles personnes sur cette plateforme de neuf millions d’utilisateurs. Mais ils espèrent que grâce à l’artiste français le plus écouté au monde, d’autres actionnaires rejoindront l’entreprise. DJ Snake va également créer son propre compte sur lequel il dévoilera notamment les coulisses d’enregistrements ou les backstages.