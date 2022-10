Un exercice de sécurité bientôt programmé au Groupama Stadium

Si le scénario n'a pas encore été dévoilé, plusieurs véhicules de secours seront visibles aux abords de l'enceinte de l'OL.

Cet exercice engendrera quelques perturbations. La ligne de tram T7 ne circulera plus à partir de 18h45 entre Vaulx-en-Velin la Soie et Décines, et à partir de 19h30 entre OL Vallée et Vaulx-en-Velin La Soie.

Les voyageurs seront invités à se reporter sur la ligne de tram T3.

Ce n'est pas la première fois qu'un exercice de sécurité se déroule au Groupama Stadium. En 2018 déjà, une fusillade et une prise d'otage avaient été simulée. L'assaut fictif avait été donné par le Raid et le GIPN.