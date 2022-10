Près de Lyon : des jeunes s’organisent pour tendre un piège aux pompiers et policiers

Dans la nuit de vendredi à samedi, peu après 1h du matin, les pompiers sont intervenus à Meyzieu pour des poubelles incendiées signalées rue de la République.

Compte-tenu de la situation, les soldats du feu ont été escortés par des policiers.

Et c’est exactement ce qu’espéraient un groupe de jeunes individus. Dès leur arrivée sur place, forces de l’ordre et pompiers ont subi des jets d’objets et de pierres selon le Progrès. Ils ont alors répliqué avec du gaz lacrymogène pour faire fuir les belligérants. Sur la trentaine de jeunes, un seul a été maîtrisé et interpellé puis placé en garde à vue.