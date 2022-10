Vincent Delerm inconsolable après s’être fait voler son appareil photo dans la rue à Lyon

Mercredi soir notamment, il participait avec l'Institut Lumière au vernissage de l’exposition de ses photos de Cannes à la Galerie photo du 3, à deux pas de l'Opéra. Mais le reste de son séjour a viré au cauchemar.

Le chanteur le révèle sur Instagram : jeudi midi, il a perdu son appareil photo alors qu’il se trouvait dans la rue à Lyon. Ou plutôt il s’est "sans doute fait voler" son Leica qui contenait des images importantes. Et notamment des plans d’Alpha, un jeune homme rencontré au vernissage et qui a été sa muse le temps d'une séance photo.

"Je lui ai demandé s’il accepterait de me parler du sentiment amoureux pour mon prochain film et le lendemain matin, je suis allé l’interroger et le filmer chez lui, sur les pentes de la Croix-Rousse. En repartant de l’appartement où il vit avec sa mère, il m’a simplement demandé s’il pourrait avoir quelques captures d’écran des plans filmés. Je ne pourrai jamais lui donner ces images, et j’en suis désolé car il m’avait fait une grande confiance en acceptant cet entretien. Il me reste seulement la piste audio, enregistrée à part, et cette image prise à l’iPhone", raconte Vincent Delerm, en publiant la photo d'Alpha sur les réseaux sociaux.

Il a donc lancé un appel aux Lyonnais pour tenter de retrouver son appareil photo qui "(l)’accompagne depuis plusieurs années".