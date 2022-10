Près de Lyon : un exercice de sécurité civile au Groupama Stadium, la circulation du T7 perturbée ce mardi soir

Un exercice de sécurité civile est en effet prévu au Groupama Stadium, comme ce fut le cas en 2018 où une fusillade et une prise d’otages avaient été simulées.

L’organisation de cet exercice va entraîner quelques perturbations sur le réseau TCL. La ligne de tram T7 ne circulera plus à partir de 18h45 entre Vaulx-en-Velin la Soie et Décines, et à partir de 19h30 entre OL Vallée et Vaulx-en-Velin La Soie. Les voyageurs sont invités à emprunter la ligne T3 du tramway pour les déplacements dans la soirée.

Le trafic reprendra normalement ce mercredi matin aux horaires habituels.