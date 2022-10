Vols, agressions, incendies : comment l’Eglise catholique se protège à Lyon ?

Une opération alors qu’un "manque de formation et d’information pour les maires et les curés" est à déplorer, selon Mgr Olivier de Germay, l’archevêque de Lyon qui assure avoir un objectif principal : "ouvrir les églises à tous, chrétiens ou pas, pour maintenir ces lieux de partage qui font vivre les communes et parfois permettent de rompre l’isolement".

Lors de cette journée de sensibilisation, "des professionnels viennent témoigner, en particulier pour identifier les interlocuteurs afin de faciliter les échanges" détaille Violaine Savereux-Courtin, responsable de la Commission diocésaine d'Art sacré de Lyon. Ses services organisent dans ce but environ 120 visites par ans d’églises pour éviter de nouveaux incidents.

Les points d’attention sont multiples, à commencer par la surveillance des lieux de culte pour éviter le vandalisme, les vols ou encore les dégradations naturelles. "Il faut savoir sécuriser tout en respectant le patrimoine et les visiteurs, notamment en n’instant pas des caméras partout. L’idée n’est pas aller prier en étant filmé tout le temps, il faut savoir s’adapter, les situations sont nombreuses" avertit néanmoins Olivier de Germay.

Carole Paret, conservatrice déléguée, est ainsi chargée de réaliser tout au long de l’année un inventaire des biens et prodiguer des conseils pour mieux protéger les objets. Reste qu’aucun vol n’a été déclaré cette année dans le Diocèse de Lyon. On se souvient qu’entre 2014 et 2015, une équipe avait écumé les églises de la région pour dérober de nombreuses pièces religieuses, notamment des vases en métal pour les faire fondre et revendre l’argent, le bronze ou encore le cuivre.

En 2021, 18 actes anti-chrétiens avaient été recensés dans le département du Rhône. Depuis le début de l’année 2022, une dizaine d’actes ont été aussi comptabilisés : injures, menaces, tags, dégradations ou encore vols. Des faits loin d’être aussi graves que la tentative d’incendie de l’église de Rillieux-la-Pape en octobre 2020.

Eviter à tout prix de reproduire le drame de Notre-Dame de Paris

Le risque d’incendie est justement très important, et pris fortement en compte depuis le ravage de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019.

Pour éviter un nouveau sinistre d’ampleur, le diocèse peut compter sur Christophe Margueron, architecte des bâtiments de France et conservateur de la cathédrale Saint-Jean. Ce dernier rappelle que "des exercices de sécurité sont réalisés avec les sapeurs-pompiers depuis trois ans pour améliorer la formation et la doctrine auprès des personnels". De nombreux équipements sont venus renforcer la mise en place d’alerte, mais Christophe Margueron reste perplexe : "est-ce qu’amener de l’électronique pour éviter le risque n’augmente pas le risque au final ?".

D’autres appareils sont aussi venus appuyer la lutte contre le terrorisme, "comme des balises discrètes installées dans les églises de Lyon, ou 150 caméras" d’après Dominique Monnel, responsable sécurité au Diocèse. Cet ancien du GIGN assure quelques formations, "à commencer par le plus basique : où se trouve les sorties de secours, où sont les clés pour accéder aux différents lieux ou encore avoir déjà enregistré les numéros des secours sur les téléphones".

Au total, le diocèse de Lyon compte environ 550 églises et chapelles soit autant de problématiques que doivent gérer les services en étant aidés par de la documentation du ministère de l’Intérieur.

J.D.