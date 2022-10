Emmanuel Gobilliard, phare dans la tempête Barbarin, quitte Lyon pour Digne

Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon depuis 2016, vient d’être nommé par le pape François évêque de Digne. Il sera installé le 11 décembre prochain.

Mgr Emmanuel Gobilliard, 54 ans, a fait ses débuts entre Rhône et Saône aux côtés du cardinal Philippe Barbarin. Et a su se démarquer lors du procès de ce dernier pour non-dénonciation des agressions sexuelles du père Preynat. Il avait même au tribunal enlacé François Devaux, victime du prêtre pédophile et responsable de l'association la Parole Libérée, le remerciant d’avoir "secoué l’Eglise".

Emmanuel Gobilliard est décidément dans les petits papiers du Vatican, qui lui avait déjà confié la tâche de représenter le Saint-Siège aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, avec l’objectif de prochainement présenter une délégation d’athlètes.