Karim Benzema logiquement sacré Ballon d’Or 2022

Le capitaine du Real Madrid a logiquement remporté le Ballon d’Or France Football 2022 devant Sadio Mané (Liverpool) et Kevin De Bruyne (Manchester City). Auteur d’une saison incroyable, ponctuée d’une nouvelle Ligue des Champions et de la Liga, KB9 a souvent porté le club madrilène sur ses épaules, tout en faisant briller ses partenaires.

"C'est le Ballon d'Or du peuple", a déclaré Karim Benzema, ému, et qui a remercié l'académie lyonnaise et son ancien président.

Le natif du quartier du Terraillon à Bron et ancien prodige de l’Olympique Lyonnais devient le premier Français à décrocher la prestigieuse récompense depuis Zinédine Zidane en 1998.

C'est d'ailleurs au club-house du stade Léo-Lagrande au Terraillon que les jeunes du club des débuts de Karim Benzema ont suivi la cérémonie dans une ambiance enflammée.

Jean-Michel Aulas pouvait aussi être fier du parcours de son ancien protégé. Le président de l’OL rentrera toutefois bredouille à Lyon.

Si l’attaquante norvégienne de l’OL Ada Hegerberg avait remporté le tout premier Ballon d’Or féminin de l’histoire, cette année les joueuses de Sonia Bompastor nommées ont dû s’incliner face à Alexia Putellas (Barcelone), sacrée pour la seconde fois consécutive.

Déception pour Ada Hegerberg (7e), Wendie Renard (8e), Catarina Macario (9e), Cristiane Endler (12e) et Selma Bacha (14e) donc. Elles avaient pourtant fait le plus dur avec une Ligue des Champions et un titre de champion de France remportés, mais pas d’éclats avec leur équipe nationale respective.

𝖯𝗅𝖺𝗂𝗇𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝖩𝖾𝗎𝗑 𝖽𝖾 𝖦𝖾𝗋𝗅𝖺𝗇𝖽... 𝟣𝟫𝟫𝟩... 𝖫𝖺̀ 𝗈𝗎̀ 𝗍𝗈𝗎𝗍 𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗆𝖾𝗇𝖼𝖾́... 💫



Quelle fierté de voir un de nos Gones soulever le #BallonDor 😍



𝐁𝐫𝐚𝐯𝐨 𝐊𝐚𝐫𝐢𝐦 ❤💙#MadeInOL #BenzeGoal pic.twitter.com/KH6loKyTfq — Olympique Lyonnais (@OL) October 17, 2022