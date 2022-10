Lyon : les Ateliers de la Danse et le groupe scolaire Kennedy ont trouvé leurs architectes

Au terme de plusieurs mois de réflexion, la Ville de Lyon a choisi les projets des architectes Tectoniques et Dominique Coulon & associés.

L'annonce a été faite ce mardi par le maire Grégory Doucet. Le juteux contrat (60 millions d'euros seront injectés par la collectivité ndlr) sera scindé en deux.

Tectoniques s'occupera du groupe scolaire de 18 classes de l'îlot Kennedy, secteur encadré par les rues Varichon, Paul-Santy, Sarrazin et de la Concorde, où verront le jour également un gymnase, un square et une résidence seniors.

C'est notamment parce que le cabinet d'architectes compte répondre aux exigences des écologistes sur la fabrique d'une ville bas-carbone qu'il a été retenu. Ainsi, le futur bâtiment sera sobre en énergie et en carbone, grâce à un recours aux matérieux bio-sourcés et géo-sourcés, à une gestion de l'eau à la parcelle, à la solarisation des toitures ou au raccordement au chauffage urbain...

Le futur groupe scolaire Kennedy fera 3100m2, avec une cour nature qui proposera des nichoirs à insectes et un parcours pédagogique autour de l'eau aux enfants. Une ossature bois/paille/brique de terre crue permettra d'atteindre le label E4C2. Outre les 600m2 de panneaux photovoltaïques, les toits de l'école seront végétalisés sur 470m2.

Dominique Coulon & associés a de son côté remporté le droit de faire sortir de terre les Ateliers de la Danse, destinés à la Maison de la Danse. Gérard Collomb les avait imaginés à la Confluence puis dans l'ancien Musée Guimet, mais Grégory Doucet les veut dans le 8e arrondissement.

Intégrés à l'îlot Kennedy, les Ateliers comprendront un espace d'accueil multifonctions, une salle de création-diffusion, deux studios pouvant accueillir 100 et 40 personnes, des espaces de production et des locaux logistiques et techniques.

Une "esthétique atypique" a été imaginée pour le bâtiment, "conçu comme un écrin orangé de béton matricé et de pisé" avec "de nombreuses transparences sur l'espace public".

Là encore, si l'objectif premier est d'offrir un espace de production et création pour les professionnels et les amateurs, une approche bioclimatique a été réclamée. Les Ateliers de la Danse seront donc raccordés au chauffage urbain et disposeront de 100m2 de panneaux photovoltaïques sur le toit, qui sera aussi végétalisé sur plus de 700m2. Un bar d'été doit y voir le jour.

Place désormais aux premiers coups de pioche. Il faudra d'abord déconstruire en mai 2023 l'actuel groupe scolaire qui tombe en ruines. Puis attendre la fin de l'année pour que les travaux de la nouvelle école Kennedy démarrent. Ceux des Ateliers de la Danse suivront au printemps 2024.

Idéalement, la mairie de Lyon espère une livraison pour fin 2025. Et un aboutissement total du projet de l'îlot Kennedy, avec les derniers aménagements extérieurs et le réaménagement du square Varichon à la fin de l'année 2026.

"L'îlot Kennedy sera l'illustration de la transformation de Lyon comme une ville émancipatrice au bénéfice de la culture, du sport et de l'éducation, et pleinement engagée dans la transition. C'est un projet majeur, tant dans la proximité pour les habitants du 8e arrondissement, que pour l'ensemble des Lyonnais", a réagi Grégory Doucet.